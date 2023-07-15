Umut Gündüz mezarı başında anıldı: 'Bisikletli ölümler teşvik ediliyor'

Üç yıl önce 15 Temmuz’da alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren bisikletçi Umut Gündüz ölüm yıldönümünde Ankara'da anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı’nda yapılan anmada Umut'un babası Menderes Gündüz bir konuşma yaptı. Menderes Gündüz şunları söyledi:

''Olayın yaşandığı günden davanın karar duruşmasının yapıldığı 27 Aralık 2021'e kadar geçen zaman içerisinde katil Çağdaş Şenyüz'ün mahkeme tarafından 4 yıl 5 ay ile ödüllendirildi. Karar duruşmasının olduğu o gün, Umut Gündüz'ün katilinin 4 yıl 5 ay aldığı ceza karşısında davayı takip eden herkes tanık oldu ki bisikletli ölümlere neden olan sürücülere cezasızlık devam edilerek, Umut Gündüz'ün ölümüne neden olan benzer olaylar sonrası yaşanması muhtemel ölümler teşvik edilmiştir.''