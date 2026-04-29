Bosna’dan 'Rus gazına alternatif' adı altında Trump bağlantılı şirketlerle 1,5 milyar dolarlık proje

Bosna Hersek, Rusya’dan enerji alımına yönelik Avrupa Birliği yasağı öncesinde gaz arzını çeşitlendirme iddiasıyla Hırvatistan’la yeni bir boru hattı anlaşması imzaladı.

“Güney Bağlantısı Anlaşması” olarak adlandırılan proje, salı günü Dubrovnik’te düzenlenen zirvede Bosna Hersek Başbakanı Borjana Kristo ile Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic tarafından imzalandı.

Kristo, anlaşmayı “enerji güvenliğini güçlendiren ve tedariki çeşitlendiren büyük bir adım” olarak nitelendirdi. Ancak projenin arkasındaki yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’la bağlantılı isimler olması ve sürecin şeffaf yürütülmemesi tepkilere neden oldu.

Rus gazından ABD LNG’sine

Boru hattının Bosna Hersek’i Hırvatistan’ın Krk Adası’ndaki LNG terminaline bağlaması planlanıyor. Böylece bugün gaz ihtiyacının tamamını Rusya’dan karşılayan ülkeye ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgazının ulaştırılması hedefleniyor.

Trump yönetimi, Avrupa ülkelerini Rus gazından vazgeçirerek ABD LNG’sine yönlendirmek için uzun süredir baskı uyguluyor. Bosna Hersek’teki proje de bu hattın bir parçası olarak görülüyor.

Yatırımcılar Trump çevresinden

Bosna Hersek parlamentosu bu ayın başında, ABD merkezli AAFS şirketini projenin yatırımcısı ve geliştiricisi olarak belirledi.

Şirketin başında, Trump’ın eski avukatlarından Jesse Binnall bulunuyor. Binnall, Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerindeki yenilgisini tersine çevirmeye dönük girişimlerde yer almıştı. Şirketin bir diğer ismi Joseph Flynn ise Trump’ın eski danışmanı Michael Flynn’in kardeşi.

Transparency International, şirketin ihalesiz biçimde projeye dahil edilmesinin “tehlikeli bir emsal” oluşturduğunu ve kamu yararını ciddi biçimde zedeleyebileceğini belirtti.

AB’den üyelik uyarısı

Bosna Hersek’in AB üyeliği için aday ülke statüsünde olması nedeniyle enerji alanındaki düzenlemeleri Brüksel’in denetimine tabi. AB’nin Bosna Hersek Büyükelçisi Luigi Soreca, bu ay gönderdiği mektupta enerji mevzuatında yapılacak değişikliklerin üyelik yükümlülüklerine uygun olması ve AB incelemesine sunulması gerektiğini bildirdi.

AB, projenin şeffaflık eksikliği nedeniyle Bosna Hersek’in üyelik sürecini tehlikeye atabileceği ve 1 milyar doları aşan yardımın riske girebileceği uyarısında bulundu.

Yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki projenin boru hattının yanı sıra kömürden elektrik üretimini azaltma gerekçesiyle doğalgaz santralleri inşasını da kapsadığı belirtiliyor.