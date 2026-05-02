BOSCH'ta işçi kıyımı: Bursa fabrikasında 1400 işçi işten çıkarılacak

BOSCH, Bursa’daki fabrikasında 1400 işçiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Bursa Tanık Gazetesi'nin haberine göre, toplam 7 bin 500 çalışanı bulunan tesiste başlatılan daralmaya, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte dizel ve benzinli otomobillerin satışlarındaki gerileme gerekçe gösterildi.

Çoğunluğu mavi yakalı işçilerden oluşan 1400 işçinin iş akdinin feshedileceği çalışanlara duyuruldu. Fabrikada patronla Türk Metal Bursa 1 No’lu Şube yönetimi arasında ilk görüşmeler tamamlandı.

İşten çıkarma sürecinin 2027 sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Beyaz yakalı yaklaşık 300 çalışanın ayrılık işlemleriyse 2030’a yayılacak.

İşten şirket tarafından çıkarılacak işçilere 2027 sonuna kadar kıdem ve ihbar tazminatlarının ödeneceği kaydedildi.

BOSCH’un Manisa’daki beyaz eşya fabrikasında ise herhangi bir işten çıkarma planı bulunmuyor.