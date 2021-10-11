Boşanmak istediği eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı

Adıyaman'da boşanmak istediği Mesut E. tarafından ateşli silahla vurulan Ayten E. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ayten E.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Adıyaman'da Mesut E., bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen Ayten E.'yi boş araziye kovalayıp ateşli silahla vurarak ağır yaraladı. Mesut E., daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayten E.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Ekipler, kaçan Mesut E.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayten E.'nin iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.