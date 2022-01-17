Boşanma aşamasındaki genç kadın eşi tarafından katledildi

25 yaşındaki Canan Işık, Adıyaman’da Turgut Reis Mahallesi 111 Sokak içerisinde bulunan işyerinde çalışırken "M. Işık" olarak adlandırılan boşanma aşamasındaki eşi yanına gelerek kavga çıkardı.

İHA'nın haberine göre M. Işık, Canan Işık'ı sokağın ortasında bıçaklarken vatandaşlar araya girdi. M. Işık ardından olay yerinden hızla kaçtı.

Polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gelirken Canan Işık, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Işık burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Canan Işık’ın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

Canan Işık’ın yarın (18 Ocak Salı) boşanma davasının duruşmasına katılacağı öğrenildi

M.Işık'ın kaçma anı işyeri kameraları tarafından kaydedilirken, katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor.