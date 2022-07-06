Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu öldüren şahıs intihar etti

Mersin'in Toroslar ilçesinde gerçekleşen olayda, 31 yaşındaki Ali Dilek, önce boşanma aşamasında olduğu 25 yaşındaki eşi Nurgül Gülsoy Dilek'i ardından 3 yaşındaki oğlu Yiğit Dilek'i tabancayla öldürdü. Eşini ve çocuğunu öldüren Ali Dilek, olay yerinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Silah sesini duyan yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ve savcının yaptığı incelemelerin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Ali Dilek'in yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan 7 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (İHA)