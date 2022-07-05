Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi, evde kavga ettiği annesi ve iki kardeşini öldürüp başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. (İHA)
Annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi evde kavga ettiği annesi ve iki kardeşini öldürüp başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Haber Merkezi
Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi, evde kavga ettiği annesi ve iki kardeşini öldürüp başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. (İHA)