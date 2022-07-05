Annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi evde kavga ettiği annesi ve iki kardeşini öldürüp başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Haber Merkezi

Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bir kişi, evde kavga ettiği annesi ve iki kardeşini öldürüp başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. (İHA)