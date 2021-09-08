Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde öğle saatlerinde çocuğunu okula bıraktıktan evine dönen G.C. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi Y.C.'nin saldırısına uğradı. Y.C., yanındaki tabancayla G.C.'ye ateş etti.

DHA'nın haberine göre, G.C. yaralanırken Y.C. çevredekiler tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, boşanma aşamasındaki eşi de gözaltına alındı.