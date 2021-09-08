Ayşe Altuntaş cinayetinde katile iyi hal indirimi

İstanbul'da 2019 yılında yaşanan Ayşe Altuntaş cinayetine ilişkin davada karar çıktı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasına, sanık Mehmet Taşdelen, Altuntaş'un yakınları Ahmet Altuntaş, Mehmet Altuntaş ve Fadime Altuntaş ile taraf avukatları katıldı.

Anka'nın haberine göre, duruşma savcısı sanığın "tasarlayarak öldürdüğünün sabit olduğu, bu nedenle ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasına çarptırılması gerektiği" yönündeki mütalaasını tekrar ederek sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık Mehmet Taşdelen, "Yapmadığım bir suçtan dolayı karşınızda olmaktan çok pişmanım. Olay benim anlattığım şekilde cereyan etmiştir. Ben maktuleyi öldürmedim. Suçsuzum beraatımı istiyorum" dedi.

'İyi hal indirimi'

Mahkeme heyeti, Taşdelen'e verdiği cezada iyi hal indirimi yaptı. Mahkeme, sanığa önce "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ancak daha sonra iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Ayşe Altuntaş, Temmuz 2019'da İstanbul Sultangazi'deki evinden çıkmış, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kayıp başvurusunda bulunan çocukları, bir televizyon programında annelerini aramaya başlamışlardı.

Canlı yayında cinayeti işlemediğini söyleyen Mehmet Taşdelen, yaklaşık bir yılın sonunda Altuntaş’ı öldürdüğünü itiraf etmiş ve gömdüğü yeri göstermişti.