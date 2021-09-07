İstanbul’da kadın cinayeti

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde sokak üzerindeki vatandaşlar, bir binadan 2 el silah sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dairenin önüne geldiklerinde kapıya kurşun isabet ettiği gördü.
Bunun üzerine polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde banyoda Abdullah Aydoğan (33) ve eşi Eda Aydoğan'ı (23) tabancayla başından vurulmuş halde buldu.
Yapılan incelemede Eda Aydoğan'ın öldüğünü belirlenirken, ağır yaralandığı görülen Abdullah Aydoğan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Abdullah Aydoğan burada öldü.
Yapılan inceleme sonucunda Abdullah Aydoğan'ın önce Eda Aydoğan'ı katlettiği, sonra kendisini vurduğu tespit edildi.