Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ceza indirimi

İstanbul Ataşehir'deki 6 Mayıs 2022 yılında boşanma aşamasında olduğu eşi Sema Ersin'i "uzaklaştırma kararı" olmasına rağmen İsmet İnönü Parkı'nda öldüren Tuncay Kılıçin hakkındaki yargılama, dün İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Tuncay Kılıçin, Sema Ersin'in aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Sema Ersin'in babası Nurettin Ersin, "Sanık benim çocuğumu vahşice öldürmüştür. Kimsenin kimseye öldürmeye hakkı yok. Çocuğumu planlı şekilde öldürdü. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Ablasının ölümüyle ilgili duruşmada dinlenen Rukiye Ersin, ablasının uzun süre şiddete maruz kaldığını belirterek, "Sanık, ablam balkona çıkıp çamaşır astığında bile sorun ediyordu. Ablamla görüşmeme izin vermiyordu. Ben onun kardeşiydim. Sanığın attığı iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

'Canavarca ve tasarlayarak işledi'

Ersin ailesinin avukatı ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin temsilcisi Avukat Nilda Baltalı, sanığın herhangi bir indirimden yararlanmaması gerektiğini belirtti. Baltalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir insanı bir kere bıçaklamak bile normal değilken Sanık, Sema'yı defalarca bıçaklayıp bu cinayeti canavarca ve tasarlayarak işlemiştir. Bir insan, sokak ortasında katledilmiştir. Bu nedenle suç vasfı yönünden mütalaaya katılmıyoruz. Ayrıca sanık, Sema'ya onu öldüreceğini sürekli belirtmiştir."

Sanık avukatı haksız tahrik indirimi istedi

Duruşmada söz alan sanık avukatı Barış Yıldız, sanığa verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ederek, "Öldürme eylemi yanlıştır ve müvekkil de pişmandır. Ani gelişen bir eylemle birlikte, o şoka ve aşağılamaya maruz kalan kişi kontrolünü kaybediyor ve maalesef eylem gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, "Sanığın, eylemini sadakat yükümlülüğünün ihlali nedeniyle duyduğu kızgınlık sonucu gerçekleştirdiğini" iddia etti. Mütalaada, bu gerekçeyle "eşe karşı kasten öldürme" suçlama ile verilecek cezada "haksız tahrik indirimi" uygulanması talep edildi.

Mahkeme haksız tahrik indirimi uyguladı

Son sözü sorulan sanık Tuncay Kılıçin, mahkeme heyetine "Affınızı talep ediyorum" dedi.

Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Tuncay Kılıçin'e "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, Kılıçin'e verilen cezada haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 22 yıla; takdir indirimi de kullanarak 18 yıl 4 aya düşürdü. (ANKA)