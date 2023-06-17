Avcılar'da şüpheli kadın ölümü

İstanbul Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ümit Sokak’ta oturan Zakine Doğan’a ulaşamayan inşaat ustası eşi mahalle bakkalını arayarak evini kontrol etmesini istedi.

DHA'nın haberine göre, dört katlı binanın giriş katında oturan Zakine Doğan kapıyı açmadı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlileri bahçedeki demir parmaklıkları zorlayarak sökerken iki polis memuru açık pencereden girdi ve kapıyı açtı. Yatağında hareketsiz görülen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısı incelemesinin ardından olay "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçerken, Zakine Doğan’ın cesedi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.