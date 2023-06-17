21 yaşındaki Dudu kaldığı pansiyonda ölü bulundu

İzmir Urla'da Atatürk Mahallesi’deki bir pansiyonda kalan Dudu Y.’yi göremeyen çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada Dudu Y.’yi boynuna kablo dolanmış halde hareketsiz yatarken buldu.

DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dudu Y.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudu Y.’nin cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Dudu Y.’nin kocası R.Y.’ye olayın ardından ulaşılamadığı öğrenildi.