Boşanma aşamasındaki eşine sokakta silah doğrulttu, tehdit etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Sadık Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi E.Y.Ş.'nin önünü kesip, tabanca doğrultarak tehdit etti.

DHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. E.Y.Ş. isimli yabancı uyruklu kadın, bir süredir evli olduğu Sadık Ş.’den boşanmaya karar verdi. Boşanma davası açan kadın, kendisini rahatsız eden Sadık Ş. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

E.Y.Ş., akşam saatlerinde market alışverişi sonrası evine gittiği sırada yanına Sadık Ş. geldi. Sadık Ş., sokak ortasında E.Y.Ş.'ye silah doğrultarak ölümle tehdit etti. E.Y.Ş., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, Sadık Ş.'nin, E.Y.Ş.'yi silah zoruyla arabaya bindirmek istediği, hakaret ettiği ve ölümle tehdit ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde Sadık Ş.’nin tanınmamak için cerrahi maske takarak yüzünü gizlemeye çalıştığı dikkat çekti. Sadık Ş., olay yerinden uzaklaştıktan sonra E.Y.Ş.’nin şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı.