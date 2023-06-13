Antalya'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra intihar etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktoru bıçakla öldüren boşanma aşamasındaki eşi, cinayetin ardından silahla intihar etti.

Küçükhasbahçe Mahallesi 5 Nolu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen Mustafa B. ile eşi doktor Melek B. arasında tartışma yaşandı.Tartışma sırasında Melek B'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla intihar etti.

İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Melek B. ve eşinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Melek B. ve Mustafa B'nin bugün Alanya Adliyesi'nde duruşmalarının olduğu öne sürüldü. (AA)