Boşanma aşamasında olduğu eşini silah ve molotof ile tehdit etti: 5 gün sonra serbest bırakıldı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi H.Ö.'nün yaşadığı eve silahla gelerek tehditte bulunan Serkan Öztürk, iki molotof kokteylini kapının önüne bırakarak kaçtı. Olayın ardından yakalanan Öztürk, tutuklandıktan 5 gün sonra serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, eşi Serkan Öztürk tarafından şiddet gören üç çocuk annesi H.Ö., yaklaşık 15 önce babasının evine yerleşti.



Kayınpederi Aydın Birlik'in evinin önüne gelen Serkan Öztürk, dışarıda çocuklarını gördükten sonra Birlik'i arayarak kendisi ile görüşmek istedi. Birlik ile iletişim kuramayan Öztürk, silah ve molotofkokteyli ile yukarı çıktı. Serkan Öztürk, güvenlik kamerasının önünde 18 yaşındaki oğlunun beklemesini istedi. Kapının açılmamasının ardından Öztürk, elinde silahla bağırarak tehditte bulundu. Daha sonra yanında getirdiği molotofkokteyli evin kapısına bırakarak olay yerinden kaçtı.

H.Ö.'nün ihbarda bulunması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri eve geldi. Polisin çalışmasıyla 1 günde yakalanan Öztürk, "Silahla Tehdit ve Hakaret" suçundan 5 Mayıs'ta tutuklandı. Öztürk, 5 gün sonra ise serbest bırakıldı.