Antalya'da kadın cinayeti: Eşi tarafından katledildi

Antalya'da Aksu ilçesi Macun Mahallesi 2015'inci Sokak'ta meydana gelen olaya göre Aksu Gençlik Merkezi'nde çalışan Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, Ercan Akdağ, evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ yere yığılınca Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık ekibi çağırdı. Akdağ, eve gelen sağlıkçılara, eşinin düştüğünü ve kafasının kırıldığını söyledi. Saibe Akdağ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akdağ'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak sorgulanan Ercan Akdağ eşi Saibe Akdağ'a işkence yaptığını itiraf etti. Ercan Akdağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.