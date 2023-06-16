Boşanma aşamasında olduğu eşi ve kayınpederini öldürdü

Gaziantep'te 25 yaşındaki Mertcan Köse, boşanma aşamasında olduğu 25 yaşındaki eşi Bilge Köse ve 47 yaşındaki kayınpederi Ertuğrul Kaya’yı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinde Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Ertuğrul Kaya, boşanma aşamasındaki kızı Bilge Köse ile otomobiliyle giderken, Mertcan Köse başka bir araçla önlerini kesti. Araçtan inen Mertcan Köşe, eşi ve kayınpederine av tüfeğiyle peş peşe ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ertuğrul Kaya ve Bilge Köse, kaldırıldıkları hastanede yaşamanı yitirdi.

Olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.