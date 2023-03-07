Boşaltılan KYK yurtlarının yüzde 20'si doldurulabildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 800 bin kapasiteli KYK yurtlarında 160 bin depremzedenin konakladığını söyledi. Eldeki veriler değerlendirildiğinde KYK yurtlarının sadece yüzde 20'sinin dolduğu ortaya çıkıyor.

Haber Merkezi

On bir ilde 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası barınma krizi sürüyor. Geçici barınma alanlarının inşasından önce Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarının boşaltılarak depremzedelere açılması beklentileri karşılamadı.

Milyonlarca öğrenciyi üniversite kampüslerinden uzaklaştıran kararın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK yurtlarında 160 bin depremzedenin konakladığı bilgisini paylaştı. 

Karar'da yer alan habere göre KYK yurtlarının 800 bine ulaşan kapasitesinin sadece yüzde 20'nin dolduğu ortaya çıktı.

Erdoğan ayrıca, deprem bölgesinde 1,5 milyonu aşkın kişinin çadırlarda, 53 bin kişinin konteynerlerde, 123 bin kişinin Milli Eğitim kurumları başta olmak üzere kamu tesislerinde kaldığını, otellerde ise 137 bine yakın depremzedenin misafir edildiğini söyledi.

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