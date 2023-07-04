'Boş tutulan evlere vergi artışı getirilecek' iddiası

Yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlerin vergilerinin artırılacağı, aynı zamanda Türkiye genelinde boş tutulan evlerin de bölge bölge haritasının çıkarılacağı öğrenildi.

Yeni Şafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, uygulama ile boş konut sıkıntısı yaşanan kentlerde, "evimi yüksek fiyattan kiralarım" düşüncesiyle yıllardır konutlarını boşta bekleten ev sahiplerinin emlak vergi yükü artırılacak. Habere göre bu evlerin ikamete açılması hedeflenecek. Bu kapsamda Türkiye’deki boş evlerin haritası da çıkartılacak.

AKP Meclis Grubu’nda fikir düzeyinde olan çalışmanın uygulama altyapısı için ilgili kurumlar nezdinde istişareler yürütülecek. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak teklif olarak Meclis’e sunulması bekleniyor.