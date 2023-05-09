Boş depoda sahte seçmen kaydı çıktı

Seçimlere sayılı günler kala 'sahte seçmen' kayıtları ortaya çıkmaya başladı. İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki 2004 sokakta bulunan bir aile apartmanın bodrum katındaki depoda, sahte seçmen kayıtlarına rastlandı. Deponun sahibi olan ve aynı apartmanda yaşayan M.C. isimli yurttaş, adresine gelen seçmen bilgi kağıtlarını kontrol edince depoya sahte seçmenlerin kaydedildiğini fark etti, kayıt iptali için dilekçe verdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre binanın 1998 yılında yapıldığını ve aile apartmanı olduğunu aktaran M.C., bugüne kadar binaya kiracı dahi alınmadığını belirtti. Binanın bodrum kısmını da depo olarak kullandıklarını aktaran M.C., yaşananları şöyle anlattı: “Bundan 5-6 gün önce Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı tarafından evimize seçmen kağıdı bırakılmış. Ben bizim seçmen kağıtlarını alırken, fazladan iki tane seçmen kağıdı olduğunu gördüm. Önce yanlış bırakıldığını düşündüm, fakat adrese bakınca bizim evin bodrum katına kayıtlı olduğunu gördüm. Ayrıca mesken olarak görülüyordu, daire olarak değil. Bunun üzerine mahalle muhtarına gittim ve durumu aktardım. Muhtara, haberi olup olmadığını sordum. Muhtar ‘Benim haberim yok. Ben sadece dağıtmakla mükellefim’ dedi. Bu şekilde gelen başka kişiler olup olmadığını da sordum, oda bir kişinin daha gelip pusula bıraktığını söyledi.”

2018’de kayıt yapılmış

Depoya bırakılan seçmen kağıtlarını alarak Bağcılar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurduğunu aktaran M.C., “Müdüre kayıtlı kişilerin ne zaman kayıt edildiğini, kimler tarafından kaydedildiğini, isimlerini öğrenmek istediğimi sordum. Nüfus Müdürü ‘İsim falan veremem yasak’ dedi. Ondan sonra teyit amaçlı ‘bu insanlar sağ mı, ölü mü bilmiyoruz, bana bir irtibat numarası verin, arayayım’ dedim. ‘Numara veremem, tapuyla gelmeniz lazım’ dedi. Ertesi gün tapuyu alarak gittim, bu seferde ‘bilgi almak istiyorsan arşive git’ denildi. Arşive gittim ve bu kişilerin kimler olduğunu ve ne zaman kayıt yaptırdıklarını öğrenmek istediğimi sordum. Arşivdekiler de ‘kimin bunları kayıt yaptığını söyleyemeyiz, 2018 yılında kayıt yaptırdıkları görünüyor’ dediler” şeklinde aktardı.

Müdürlükten 2018 yılından beri bu kişilerin oturduğu bilgisini aldığını ama böyle bir şeyin mümkün olmadığının altını çizen M.C., “Ben bundan 4 ay önce bu depo için kendi adıma su ve elektrik aboneliği yaptırdığımda da adreste kimse gözükmüyordu. 2019 yılında da seçimler yapıldı. Bu kişiler bu adreste yaşıyor olsaydı, o dönemde de seçmen kağıtları gelirdi. Bende bu kişilerin iptal edilmesini istedim. Tapu sahibinin İlçe Nüfus Müdürlüğüne dilekçe yazması gerektiği ve dilekçeyi Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderdikten sonra emniyetteki arkadaşlar adrese bakarlar, dediğiniz doğruysa kayıttan düşerler denildi. Bu insanlar ölü mü sağ mı ya da bu kişiler birkaç sandıkta mı oy kullanacak o da belli değil. Bu durumun kamuoyu tarafından duyurulmasını istedim” diye belirtti.