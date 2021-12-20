Borsada yine devre kesici: İşlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul'da kapanışa saatler kala yaşanan sert satış dalgası sonrasında endeks bazında ardı ardına devre kesici uygulanmaya başlandı. Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 7'ye ulaştı. Böylece Borsa İstanbul'da ikinci kez devre kesici uygulanmış oldu.

Borsa İstanbul'da saat 16.24.54 itibarıyla endeks bazında devre kesici uygulanmaya başladı. Borsa İstanbul'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saat 16.24.53 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci aşaması tetiklenmiş ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) Pay ve Pay Endeksleri'ne dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasası'nda sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16.44.53'te tek fiyat emir toplama, 16.49.53'te eşleştirme yapılacak ve 16.54.53'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasası'nda tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16.44.53'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 16.54.53'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 16.54.53'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endeksleri'ne dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 16.54.53'te yeniden başlayacaktır."

Bu arada, borsada cuma günü yaşanan yüzde 8,5 kaybın ardından, BIST50 Endeksi'nde bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek "yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek" için kullanılıyor.