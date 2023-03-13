Borsada yatırımcı sayısında artış

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 4 Mart 2023 itibariyle Borsa yatırımcı sayısının tekrar 4 milyonun üzerine çıktığını duyurdu. Borsada yatırımcı sayısı bazında yeni rekor seviye kaydedildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre 13 Mart itibariyle pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 4 milyon 75 bin 641 oldu. Böylelikle borsa yatırımcısı bazında yeni rekor seviyesine ulaşılmış oldu. Önceki rekor 25 Ocak 2023 tarihinde kaydedilen 4 milyon 4 bin 979 olarak gerçekleşmişti.

Aylık bazda 4,05 yükseliş

Borsada yatırımcı sayısının aylık bazda yüzde 4,05 yükselişle 158 bin 776 kişi arttığını bildirdi. Yıllık yatırımcı sayısı ise 1 milyon 578 bin 10 arttı. MKK verilerine göre borsada yıllık artış oranı yüzde 63.,18 oldu.