Bir gecede 115 milyar TL toplanmıştı: Soylu, terlik ve kahvaltılık bağışı istedi

11 ilde ağır yıkıma neden olan depremlerin ardından 31 gün geçti. Depremin ilk günlerinde "Türkiye Tek Yürek" adıyla düzenlenen bağış kampanyasında toplanan 115 milyar liranın akıbeti merak edilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "yardım çağrısı" tepkilere neden oldu.

Soylu iki gün önce depremlerden etkilenen şehirlerde yaşayanlar için yardım listesi çıkarmıştı. Çağrısını yineleyen Soylu, yurttaşlardan terlik, kahvaltılık, eşofman ve hijyen malzemeleri göndermelerini istedi.

Soylu, deprem bölgesinde devam eden ihtiyaç malzemelerini şöyle sıraladı: "Kahvaltı verdiğimiz yerler var, veremediğimiz yerler var. Onun için kahvaltılık ürün istiyoruz. Vatandaşlarımızdan, hayır sahiplerinden, bağış sahiplerinden sahiplerinden bu konuda destek istiyoruz. Çocukların ve büyüklerin terlik ile eşofman ihtiyacı var. Bunları bir ihtiyaç listesi şeklinde sıralamaya çalışıyorum. Biraz önce kahvaltılık söyledim. Çayı ve şekeri de eklemek istiyorum."