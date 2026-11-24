Fon soruşturması kapsamında tutuklanan Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener'in savcılık ifadesinde, Borsa İstanbul'daki işlemlerin yurtdışındaki şirketler üzerinden yürütülmesine ilişkin dikkat çekici bilgiler verdiği aktarıldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre Sarpyener, yurtdışındaki şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin izlediği rotayı anlattı. Buna göre alım-satım emirleri önce İngiltere merkezli Gildencrest üzerinden İsviçre'deki Century City'ye, buradan da Türkiye'deki aracı kurumlar aracılığıyla Borsa İstanbul'a iletiliyor.

Bu yöntemle işlemleri gerçekleştiren yatırımcılar borsada yabancı yatırımcı olarak görünürken, işlemlerin arkasındaki gerçek isimlerin kayıtlarda görünmediği belirtiliyor. Benzer para ve emir akışlarının Bahamalar, Lüksemburg ve Malta merkezli yapılar üzerinden de gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Londra-İsviçre hattı MASAK raporunda da yer aldı

Gildencrest ve Century City arasındaki bağlantı, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporuna ilişkin 21 Kasım'da yapılan açıklamada da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Gildencrest Capital, 2011 yılında Londra'da Tera Europe adıyla kuruldu. Şirketin adı 2024 yılında Gildencrest Capital olarak değiştirildi. Londra merkezli görünmesine karşın şirketin fiilen İstanbul'dan ve Tera çalışanları tarafından yönetildiği, bağlantılı şirketlerin başına ise Tera'nın eski makam şoförü ve büro memurunun kâğıt üzerinde getirildiği tespit edildi.

Gildencrest'in Türkiye'deki banka hesaplarından dokuz yılda toplam 21 milyar lira geçtiği belirlendi. Bu tutarın 11,9 milyar lirasının Tera Yatırım'dan, 6,3 milyar lirasının ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından yatırıldığı açıklandı.

Başsavcılığın aktardığı MASAK tespitlerine göre işlem emirleri Londra'dan İsviçre'deki Century City'ye, oradan da Borsa İstanbul'a gönderildi. Hisse senetlerinin yabancı hesaplar adına alınıp satılması nedeniyle elde edilen kazancın da yurtdışındaki hesaplarda biriktiği belirtildi. Bu işlemlerden elde edildiği değerlendirilen kazancın yaklaşık 7,8 milyar lira olduğu kaydedildi.

Milyarlarca liralık para yurtdışında kaldı

Başsavcılığın açıklamasında, Gildencrest üzerinden yurtdışına gönderilen 6,3 milyar liranın yalnızca 2,2 milyar lirasının Türkiye'ye geri döndüğü, 4,1 milyar liranın ise yurtdışında kaldığı bildirildi. Yurtdışında kalan tutarın 3,4 milyar lirasının Tera Yatırım'a ait olduğu belirtildi.

Ayrıca Gildencrest'in yeni bir saklama hesabı açtığı, kasım ayında 504 milyon lira değerindeki hisselerin Bahamalar'daki bir banka hesabına aktarıldığı açıklandı. 1,95 milyar liralık başka bir hisse aktarımının ise MASAK tarafından son anda durdurulduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında yurtdışına çıkarıldığı belirtilen malvarlıklarının Türkiye'ye iadesi için adli girişimlerin sürdüğü kaydedildi.

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