Borrell'den AP'de yolsuzluk açıklaması: 'En azından biz ortaya çıkarıyoruz'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı rüşvet soruşturmasıyla ilgili "AP'de olanları saklamamalıyız, göstermeliyiz" dedi.

Borrell, Brüksel'de AB ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa düzenlediği yıllık forumda konuştu.

"AP'de olanları saklamamalıyız, göstermeliyiz" diyen Borrell, şöyle devam etti:

"Ne kadar ciddi olduğunu, siyasi sistemimiz için ne kadar önemli olduğunu göstermemiz lazım. Daha sonra bize gülen insanları gördüğümde, 'bizim ülkemizdeki yolsuzluklardan şikayet ediyordunuz, bakın sizin ülkenizde neler oluyor' diyecekler. En azından biz ortaya çıkarıyoruz ve harekete geçiyoruz. Hesap verebilirlik büyük fark yaratıyor."

Borrell, bu nedenle "dokunulmazlıkla mücadele için küresel gözlemevi" kurduklarını dile getirerek gözlemevinin soykırım, insanlığa karşı suçlar ve diğer ciddi insan hakları ihlalleriyle ilgili bilgi toplayacağını ve bunun için 20 milyon avro ayıracaklarını söyledi.

AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson da "Yolsuzlukla mücadele, Avrupa için kritik bir görevdir. Bunu önce kendi evimizde yapmalıyız. Standartlarımız her zaman en yüksek olmalıdır. Başkalarından beklediğimiz bu eylemi, önce kendimiz için talep etmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yunan milletvekili Eva Kaili'nin de aralarında olduğu 6 kişi, bir Körfez ülkesi yararına çalışmalar yürütmek üzere rüşvet almak, yolsuzluk yapmak ve organize şekilde suç işlemek şüphesiyle 9 Aralık'ta gözaltına alınmış, 2 kişi serbest bırakılmıştı.

AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Kaili, bugün Brüksel'de ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Kaili evindeki para balyalarından eşini sorumlu tuttu

Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) başkan yardımcısıyken yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında gözaltına alınan Eva Kaili'nin Yunanistan'daki avukatı, basına yansıyan fotoğraflardaki paraların sadece bir kısmının Kaili'nin evinde bulunduğunu belirterek, bu durumdan eşinin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Yunanistan'da yayın yapan MEGA TV'ye konuşan avukat Mihalis Dimitrakopulos, polis tarafından çekilmiş ve Belçika basınına yansıyan balyalar halindeki nakit paralara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dimitrakopulos, dosyanın gizliliği nedeniyle ayrıntıları paylaşamayacağını vurgulayarak, fotoğraflarda paraların tam olarak kime ait olduğunun açık olmadığını savundu.

Belçika Federal Savcılığı'nın yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde farklı noktalarda ele geçirdiği yüklü miktardaki para destelerinin, 9 farklı noktada yapılan arama sonucu bulunduğuna dikkati çeken Dimitrakopulos, fotoğraftaki paraların bir kısmının Kaili'nin evinde bulunduğunu kaydetti.

Dimitrakopulos, "Kaili'nin evinde bulunan paraların Kaili ile hiçbir ilgisi yoktur. Evinde eşi de vardı. Eşi, o paraların kime ait olduğuna ilişkin cevapları verecek tek kişidir" diye konuştu.

Kaili'nin babası Aleksandros Kaili'nin yanındaki bir valizde para bulunduğu bilgisinin doğru olduğunu aktaran Dimitrakopulos, bu paraların kendisine Kaili'nin aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Francesco Giorgi tarafından verildiğini öne sürdü.

Dimitrakopulos, "Katar'ın Kaili'ye rüşvet vermek için hiçbir sebebi yoktu" dedi.

Kaili'nin Katar'ı ziyaretinin AP Başkanı Roberta Metsola'nın bilgisi ve yönlendirmeleri dahilinde olduğunu savunan Dimitrakopulos, Kaili'nin Katar çıkarları için özel bir hizmeti olmadığını ileri sürdü.

Görevine son verilmişti

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamada, Kaili'nin başkan yardımcılığı görevinin elinden alınması 1'e karşı 625 milletvekilinin oyuyla kararlaştırılmıştı.

AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili hakkındaki karar hemen yürürlüğe girmişti. (AA)