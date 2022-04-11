Borrell: AB, Ukrayna’ya silah sevkiyatını artıracak

Lüksemburg’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basın toplantısında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu. Borrell açıklamasında, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının, Ukrayna’ya silah yardımını sürdürme konusunda anlaştığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Borrell “Bakanlar, Ukrayna’daki durumu, ülkenin doğusundaki Donbass’ta çatışmaların güçlenme olasılığıyla ilgili endişeleri görüştü. Tüm bakanlar, Ukrayna’ya askeri dahil desteğin sürdürülmesi gerektiği konusunda hemfikir” ifadelerini kullandı. “Ukrayna’nın savunma kabiliyetine odaklanmak gerekiyor. Bu şu anda Rusya’ya yaptırımlardan çok daha önemli” diyen Borrell, “Ukrayna’ya, kendini savunmasına yardımcı olmak için silah sevkiyatını artırmalıyız” diye ekledi.

'Petrol ve doğalgaz konusunda karar almadık'

Borrell ayrıca, petrol ve doğalgaza karşı yaptırım kararı alınmadığını belirterek şöyle dedi:

“Her şeyden önce, yaptırımların uygulanmasında olası boşlukları önlemek için mevcut yaptırımların etkinliğini nasıl sağlayabileceğimizi müzakere ettik. Ama aynı zamanda petrol ve doğalgaza karşı yaptırımlar dahil atabileceğimiz yeni adımları da değerlendirdik. Petrol ve doğalgaza karşı yaptırım konusunda karar almadık. Müzakereleri sürdürme kararı aldık."