Lavrov: Borrell'in sözleri oyunu değiştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna ile müzakerelere devam etmemek için bir neden görmediklerini ancak bir sonraki müzakere turunda askeri harekatı durdurmayacaklarını söyledi.

Lavrov müzakerelerde Ukrayna tarafınının "kaçamaklı" davrandığını, "bazen U-dönüşleri yaptığını, birkaç gün önce önerdiklerini reddettiklerini" savunduğu açıklamasında "Ama biz ısrarlı ve sabırlıyız" ifadesini kullandı.

Rusya'nın bundan sonra gerçekleşecek görüşmelerde askeri harekata ara vermeyeceğini söyleyen Lavrov "Nihai bir anlaşmaya varılana dek ara verilmeyecek" dedi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Lavrov, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Bu savaş, savaş alanında kazanılacak" sözlerini ve Kiev'in silahlandırılmasına devam edeceklerine yönelik açıklamasını Avrupa politikasında "çok ciddi bir u-dönüşü" olarak niteledi.

ABD'nin liderliğinde AB'nin ve Batı'nın Rusya'yı "son sindirme" hamlesi için Ukrayna'yı bir atlama tahtası olarak kullandığını söyleyen Lavrov, Borrell'in askeri çözüme ilişkin sözlerinin "oyunu değiştirdiği" kaydetti.

Lavrov AB'nin diplomasisini temsil eden Borrell'in belirli bir çatışmanın özellikle askeri yollarla çözülebileceğini söylemesinin "alışılmışın dışında" olduğunu belirtti. Lavrov Borrell'in bu açıklamayı ya "kişisel birikim" nedeniyle ya "dil sürçmesi" veyahut da "kimsenin ona talimat vermediği bir şeyi ağzından kaçırması" ile yaptığını öne sürdü.

Josep Borrell'in bu sözlerinin "oyunu belirgin bir biçimde değiştirdiğini" söyleyen Lavrov "Çünkü Avrupa Birliği daha önce hiçbir zaman askeri bir örgüt olarak davranmadı" dedi.