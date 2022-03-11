Borrell: Rusya ile ilişkilerde bir dizi hata yaptık

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı'nın Rusya ile ilişkilerde Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü vermek de dahil bir dizi hata yaptığını söyledi.

Borrell "Bir dizi hata yaptığımızı ve Rusya'nın Batı'ya yaklaşması fırsatını kaybettiğimizi kabul etmeye hazırım" dedi.

Borrell "Daha iyisini yapabileceğimiz anlar oldu, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'nun bir parçası olacağı sözünü vermek gibi önerdiğimiz ancak uygulayamadığımız şeyler oldu. Bence tutamayacağınız sözleri vermek bir hatadır" ifadesini kullandı.