Boris Johnson'a kredi verilmesinde aracı olup BBC'nin başına atanan eski bankacı istifa etti

BBC Mütevelli Heyeti Başkanı Richard Sharp, 2021 yılında göreve atanırken dönemin Başbakanı Boris Johnson'a kişisel bir borç almasında aracı olduğunu beyan etmediğinin saptanması üzerine istifa etti.

Richard Sharp'ın, dönemin başbakanı Boris Johnson'un 800 bin sterlin tutarındaki borcuna kefil bulmakta aracı olduğunun ve bundan sonra yine Johnson tarafından BBC Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na önerildiği ortaya çıkması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada, Sharp'ın 2021 yılının Şubat ayında BBC Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na atama sürecinde kamu görevine atamalar konusundaki kuralları ihlal edilip edilmediği incelendi.

Soruşturma sonucu bugün yayınlanan raporda Sharp'ın, "kamu görevlerine atamalarla ilgili kuralları ihlal ettiği, ama bu ihlalin kasıtsız olduğu ve önem arz etmediği" ifade edildi.

Raporda belirlenen ihlalin "kasıtlı" olmadığının kayda geçtiğini belirten Sharp ancak BBC'nin çıkarlarını öncelediği için istifa etmeye karar verdiğini duyurdu.

2021 yılının Ocak ayında, o sırada başbakan olan Boris Johnson tarafından BBC Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na önerilen Sharp, Parlamento'nun Kültür, Medya ve Spor Karma Komisyonu'nda dinlendikten sonra göreve atanmıştı.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, Richard Sharp'tan, yerine yeni bir isim belirlenebilmesi için, görevi Haziran ayı sonuna kadar sürdürmesini rica ettiklerini, onun da bunu kabul ettiğini söyledi.

Richard Sharp İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Goldman Sachs'ta çalıştığı dönemdeki patronuydu.