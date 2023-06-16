Borç yapılandırmasında son başvuru tarihi belli oldu

Yapılandırma kapsamında, kamu kurum ve kuruşlarına ait kesinleşmiş hale gelen vergi borçları ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ait kesinleşmiş borçlar taksitlendirilebiliyor.

Haber Merkezi

"7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" çerçevesinde kamuya olan borç yapılandırma başvuruları 3 Temmuz’da sona eriyor.

Yapılandırma kapsamında, kamu kurum ve kuruşlarına ait kesinleşmiş hale gelen vergi borçları ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ait kesinleşmiş borçlar uzun vadeli taksitlendirilebiliyor.

İşletmeler de kamu kurum ve kuruşlarına ait kesinleşmiş hale gelen vergi borçları ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ait kesinleşmiş borçlar için yapılandırma başvurusunda bulunabiliyor. 

Yapılandırma başvurularının 3 Temmuz’da sona erecek, ilk taksit ödemesiyse 31 Temmuz’da yapılacak.

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