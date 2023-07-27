Borç stoku katlandı: 'Devletin borcu 5,6 trilyonu geçti'

CHP Manisa Milletvekili ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, borç stoku durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakırlıoğlu, "Devletin borcu 5,6 trilyonu geçti. Borç stoku sadece kur artışı nedeniyle Haziran ayında 800 milyar lira arttı" dedi.

Bakırlıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Resmi rakamlara göre borç stokunun 2 trilyon 576 milyar lirası iç borç, 3 trilyon 41 milyar lirası da dış borçlardan oluşuyor. Uzun vadeli dış borçlanma konusunda sorunlar yaşayan hükümet günü kurtarmak için kısa vadeli borçlanmaya yöneldi. Vadesi bir yıl ve daha az olan kısa vadeli borçları mayıs ayında 165,6 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı.

Toplam borcumuzun yüzde 81,4’ü döviz ve değişken veya TÜFE’ye endeksli borçlardan meydana geliyor, borcun yüzde 67,1’i ise döviz cinsinden alınmış borçlar. Bu nedenle de stok sadece kur artışına değil faiz ve enflasyondaki artışa da oldukça duyarlı bulunuyor.

Bu yüzden Haziran'da stokun faiz yükünde ayrıca 539 milyar liralık artış meydana geldi. Ocak-Haziran döneminde 275 milyar faiz ödemesi yapılabilmiş. Yani biz faizi bile ödeyememişiz. Borç stoku bu ölçüde büyürken, Mecliste kabul edilen torba yasayla Cumhurbaşkanına 2023 yılı net borçlanma limitini 2,2 trilyon liraya kadar çıkarma yetkisi verildi.

'Cumhurbaşkanına 2,2 trilyon liraya kadar borçlanma yetkisi verildi'

Ocak-Haziran döneminde bu limitin 415 milyar lirası kullanıldı. İktidar yıl sonuna kadar 1,8 milyar liralık bir net borçlanma planlıyor. Türkiye ekonomisinin, uzun bir süredir içinde bulunduğu enflasyon, kur ve borç sarmalı, iktidarın uyguladığı seçim ekonomisinin ağır faturası yüzünden giderek daha çok içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Torba kanunla Cumhurbaşkanına 2,2 trilyon liraya kadar borçlanma yetkisi verilmesi 2023 yılında devletin iç ve dış borcunun katlanarak artacağını gösteriyor."