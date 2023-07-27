Patronlara İşsizlik Fonu'ndan kıyak: 'Teşvik miktarı 20 milyar liraya dayandı'

CHP Malatya Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba, krize rağmen işsizlik sigortası fonunun işsiz kalan emekçileri değil, patronları ayakta tutmaya devam ettiğini söyledi.

İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni’nin Haziran 2023 rakamlarını değerlendiren Ağbaba, "İlk altı ayda işini kaybedenlere aktarılan her bir liraya karşılık, patronlara iki lira aktarıldı. İlk altı ayda fondan işçilere 9,6 milyar lira ödenirken, işverenlere 19,7 milyar lira ödendi. Patronlara ilk altı ayda ödenen teşvik geçen yıla göre yüzde 73 arttı. Kriz dönemlerinde işçilere nefes aldırması gereken milyarlarca lira, patronlara can suyu yapılıyor. İşçinin kara gün akçesine patronlar hortum bağladı" diye konuştu.

'Fondan patronlara aktarılan tutar, yıl sonunda 40 milyar lirayı aşacak'

Ağbaba şöyle konuştu:

"Patronlara yılın ilk yarısında işsizlik fonundan verilen teşvik miktarı 20 milyar liraya dayandı. Geçen yıl aynı dönem verilen 11 milyar 373 milyon lira destek, bu yıl yüzde 73 artarak 19 milyar 765 milyon lira oldu. Bu rakamlara henüz parlamentoda kabul edilen yeni teşvik rakamı dahil değil. İlk altı ay işçi başına 400 lira olarak ödenen destek yılsonuna kadar 500 lira olarak ödenecek. Yılın sonuna kadar fondan en az 19 milyar lira daha kaynağın patronlara aktarılması öngörülüyor. Aktarılan kaynak 2023 yılının tamamında 40 milyar lirayı aşacak. 2016 yılında işverene verilen teşvik miktarı 910 milyon liraydı, yılsonu bu rakam en az 43 kat artmış olacak. Böyle bir kaynak transferi dünyada görülmüş şey değil. İşçi için toplanan paraların patronlara aktarılması şeytanın aklına gelmez.

'İşsiz kalana 10 ay, patrona süresiz'

Fon 2016 yılından beri işsiz kalan emekçilere değil, işverenlere kaynak aktarmanın bir aracı haline geldi. 2016 yılında yüz lira olarak başlayan teşvik uygulaması bugün 500 liraya kadar çıktı. İşsiz kalanlar işsizlik maaşından en fazla 10 ay boyunca yararlanabiliyor, ama patronlara fondan verilen teşvikler yıllardır artarak devam ediyor. Adı İşsizlik Sigortası Fonu ama patronlara hizmet ediyor. Ya bu fonun adını değiştirin, ya da kaynaklarını zorda kalan işçilere aktarın."