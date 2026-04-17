Bombalı saldırı düzenleyeceğini söyleyen lise öğrencisi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Telegram uygulaması üzerinden Kahramanmaraş'taki bir saldırıya atıfta bulunarak bomba fotoğrafı ve tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edilen bir lise öğrencisi gözaltına alındı.

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, şüphelinin evinde yapılan aramalarda hücum yeleği, askeri kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı bulundu.

Tutuklanan liselinin evinde ele geçirilen kamuflajın üstünde Neo-Nazilerin kullandığı "Kara Güneş" sembolü yer aldı. Ağustos 2024'te Eskişehir'de rastgele insanları bıçaklayan 18 yaşındaki Arda K.'nin hücum yeleğinin üzerinde de aynı sembol vardı.

Emniyet'teki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.