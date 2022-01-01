Bolu’da yabancılara nikah ve su ücreti tarifesinde yürütmeyi durdurma kararı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve yine yabancıların nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili açıklamalar yapmıştı.

Göçmen karşıtı Özcan'ın önerisi sonrası Kasım ayı belediye meclis toplantısı ikinci oturumunda 2022 yılı plan ve bütçe komisyonu kararları oylanmıştı.

İHA'da yer alan habere göre, kararın ardından avukatlar Bolu İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açılmıştı. Dosyayı inceleyen Bolu İdare Mahkemesi her iki konunun da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Özcan, göreve geldikten sonra yabancılara ayni ve nakdi yardımları kesmiş, belediye hizmetlerine de yaklaşık 10 kat zam yapmıştı. Tanju Özcan hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma açılmıştı.