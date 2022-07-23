Bolu'da sudan zehirlenen hasta sayısı artıyor

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın açıklamalarına göre Çaydurt ilçesinde sudan zehirlenen kişilerin sayısı 112'ye ulaştı. Bazı hastaların tetkiklerinde kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısına ulaşıldı. Öte yandan hastalar yaşadıklarını anlattı.

Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen hastaların büyük bölümünü yaşları 1,5-15 arasında değişen çocuklar oluşturuyor. Hastalar arasında yetişkinler de yer alıyor. Böbrek yetmezliği oluşan bazı çocuklar diyaliz tedavisi görüyor. Köyün içme suyunu karşılayan kaynaklarda temizlik ve ilaçlama çalışmaları da sürüyor.

14'ü yoğun bakımda olan 52 hastanın tedavisini devam ediyor. Ayrıca farklı şehirlerdeki hastanelere nakledilen 17 hasta bulunuyor.

'Bu zamana kadar başımıza böyle bir şey gelmedi'

Sabah'ta yer alan habere göre, Muhtar Murat Erdoğan "Köy, 4 mahalleden oluşuyor. Her mahallenin ayrı deposu var, ama su kaynağımızı 30-40 yıldır ortak kullanıyoruz. Ayrıca her deponun kendi sondajı da var. Zehirlenmeler, bir depodan gelen suyu kullananlarda oldu. Bu zamana kadar başımıza böyle bir şey gelmedi. Bu su sürekli içtiğimiz ve kullandığımız su" dedi.

Taburcu olan hastalardan İsmail Arslan ise "Pazartesi günü rahatsızlandım. Acile gittim. Kanlı ishal olmuşum. Serum verip tahlil yaptılar. Ağrılar çok şiddetliydi. Salı günü ağrılara dayanamayıp tekrar gittim. Bir kez daha serum verdiler. Sıvı takviyesiyle birlikte uyguladıkları tedavi sonuç verdi. Enfeksiyon oranım yüksekti. Şu an iyiyim ama kardeşimin oğlunu Ankara'ya sevk ettiler. Rahatsızlanan çocuklar, böbrekleri hasar gördüğü için Ankara Üniversitesi Hastanesi'nde diyalize alındı" dedi.