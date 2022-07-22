Bolu'da içme suyundan etkilenen bazı yurttaşlara HÜS tanısı konuldu

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde aralarında çocukların da olduğu onlarca kişi kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurmuş ve yurttaşların içme suyundan etkilendiği ortaya çıkmıştı.

İçme suyundan etkilenen yurttaşların sayısı 98'e yükselirken, 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 43 hastanın tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Hastaneye başvuran bazı yurttaşlara Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısına konuldu. Hemolitik Üremik Sendrom ise kanlı ishalle ilk belirtisini gösterirken, akut böbrek yetmezliği ve anemiyle seyreden bir hastalık.