Bolu'da kayıp kişinin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Bolu'da D-100 kara yolu Organize Sanayi mevkisindeki hazır beton firması çalışanlarının, buğday tarlasında kaza yapan otomobilin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede otomobilin yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre savrulduğunu tespit etti.

Araştırmalarını sürdüren ekiplerce otomobilden yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulunan sürücü Mehmet Semih Kalfa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin haber verdiği sürücünün ailesinin, Mengen ilçesine gitmek üzere dün akşam yola çıkan Kalfa'dan bir daha haber alamadığı öğrenildi.

Kalfa'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (AA)