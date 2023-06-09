Bolu'da heyelan sebebiyle yol kapandı

Bolu’da Mengen-Yeniçağa yolunun Yeniçağa istikameti ulaşıma kapandı.

Mengen-Yeniçağa karayolunun Yumrutaş mevkisinde, bölgede etkili olan yağmurların ardından heyelan oldu. Dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, beton bariyerleri de parçalayarak yola indi.

DHA'nın haberine göre, bazı kayalar ise bariyerlere çapıp, kaldı. Heyelan nedeniyle karayolunun Yeniçağa yönü, Mengen ilçesi girişinden itibaren ulaşıma kapatıldı.

Araçlar Gökçesu beldesi güzergahına yönlendirildi. Karayolları ekipleri, kaya parçalarını kaldırıp yolu açmak için çalışma başlattı.