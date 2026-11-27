Bolu'da, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan 10 kız çocuğu ve 3 görevliyi taşıyan araçtan haber alınamıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevli personel, Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik geziye götürüldü.

Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara haber verildi. Bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Son GPS sinyali Kapankaya Seyir Terası'ndan alındı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yaptığı bildirimde, araçla saat 15.00'ten itibaren iletişim kurulamadığı belirtildi.

Araçtan alınan son GPS sinyalinin Yedigöller'deki Kapankaya Seyir Terası civarına ait olduğu bildirildi. Ekipler bölgede karadan arama çalışmalarının yanı sıra dron desteğiyle havadan tarama da gerçekleştiriyor.

Bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, arama çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir.

Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.

Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir."

Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edildiğini bildirdi.

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