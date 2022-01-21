Bolu'da engelli ve hamile çalışanlara 2 gün izin

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 22-23 Ocak günleri il genelindeki halk eğitim merkezlerindeki kurslara 2 gün ara verilmesi, kamu kurum ve kuruluş amirlerinin gerekli planlamaları yaparak kamu hizmetinin aksatılmasına mahal vermeyecek şekilde engelli ve hamilelerin idari izinli sayılması kararı verildiği bildirildi.

Ayrıca özel bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarında, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile çocuk kulüplerinde görevli engelli ve hamilelerin de izinli sayılmasının uygun görüldüğü de kaydedildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitime 17 Ocak'tan bu yana ara verilmişti.