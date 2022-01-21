İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: THY bazı uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçuşların tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu.

Üstün sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" dedi.

Şimdiye kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapılması planlanan 49 uçuşu iptal edildi.

Sabiha Gökçen'deki uçuşlara azaltma kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada da, “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 22 Ocak 2022 tarihinde yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

Trafik yoğunluğu arttı

Kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlarken D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Esenyurt yönünde etkisini artırdı. Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan karın etkisiyle kentteki trafik yoğunluğu da yüzde 90'a ulaştı.