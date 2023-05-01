Bolu'da Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı

Bolu Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına yerleştirilen heykellerden biri olan Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Adile Naşit heykelinin çay tepsisinin çalındığını açıklayarak, "Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim! Uyarıyorum!" dedi. Özcan şunları yazdı:

"Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Geri zekâlılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim! Uyarıyorum! O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim!!!"