Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 16.31'te Bolu'nun merkezinde 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
soL - Adana
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Bolu'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 16.31'te Bolu'nun merkezinde 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.