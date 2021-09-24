'Bolu Valiliği'nin utanç listesi için soruşturma başlatılmalı!'

Bolu Valiliği'nde göçmen temsilcileriyle toplantı yapılarak mültecilere "Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun", "Kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmasın, siyasi tartışmalara girilmesin", "Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durulsun" gibi bir dizi uyarıda bulunulmuştu.
Emek Partisi tarafından konuyla ilgili açıklama yapılarak, soruşturma başlatılması gerektiği belirtildi.
'Gerekli soruşturma derhal başlatılmalı'
"Bolu Valiliği önce sitesine ekleyip sonra kaldırdığı 'Mültecilere uyarı listesi' ile ırkçılığa ve ayrımcılığa yeni bir boyut getirmiştir. Yaptığı öznel 'araştırma' ile ayrımcı sonuçlar çıkaran Bolu Valiliği, Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelerde insan haklarına dair birçok maddeyi ihlal etmiştir. Kamu düzenini koruması gerekirken halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir" denilen açıklama şöyle: