'Bolu Valiliği'nin utanç listesi için soruşturma başlatılmalı!'

Bolu Valiliği'nde göçmen temsilcileriyle toplantı yapılarak mültecilere "Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun", "Kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmasın, siyasi tartışmalara girilmesin", "Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durulsun" gibi bir dizi uyarıda bulunulmuştu.

Emek Partisi tarafından konuyla ilgili açıklama yapılarak, soruşturma başlatılması gerektiği belirtildi.

'Gerekli soruşturma derhal başlatılmalı'

"Bolu Valiliği önce sitesine ekleyip sonra kaldırdığı 'Mültecilere uyarı listesi' ile ırkçılığa ve ayrımcılığa yeni bir boyut getirmiştir. Yaptığı öznel 'araştırma' ile ayrımcı sonuçlar çıkaran Bolu Valiliği, Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelerde insan haklarına dair birçok maddeyi ihlal etmiştir. Kamu düzenini koruması gerekirken halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir" denilen açıklama şöyle:

"Bu insanlık dışı maddelerin denetimi nasıl gerçekleşecek? Her mülteci başına bir bekçi mi dikilecek yoksa halk mültecilerin bekçiliğine mi soyunacak? Sonrasını düşünmeden, hesapsızca atılan bu adımlar hem yerli hem mülteci halkların güvenliğini ve yaşam hakkını tehdit etmektedir. Karşılıklı ortak yaşam birlikteliği çözüm odaklı bir yaklaşımken, mültecilerin yemek kültürüne dahi nefret diliyle saldıran bu yaklaşım tehlikelidir.

Halkları birbirine düşman eden bu yaklaşımdan ne 'milli menfaat' ne de 'en çok ihtiyaç duyulan birlik beraberlik' çıkabilir. Bu yaklaşım da üst yapının; diliyle düşüncesi arasındaki zıtlığın dışa vurumudur. Halk için, halk çıkarına bir yaklaşımın esası halkla birlikte yönetimdir. Demokratik halk iktidarında sarayın uzantıları değil halkların kardeşliği egemendir. Bolu Valiliği'nin suç unsuru taşıyan bu utanç listesini kınıyor, gerekli soruşturmanın derhal başlatılması gerektiğini söylüyoruz."