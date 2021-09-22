Bolu Valiliği'nden göçmenlere uyarılar: 'Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun'

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Irak, Suriye, Afganistan ve İran'dan şehre göç edenlerin temsilcileriyle toplantı yaptıklarını duyurdu. Toplantı sonrası valiliğin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan yabancı uyruklu misafirlerin bazı konularda daha hassas ve duyarlı olmaları istendi. Toplantıda ilimizde bulunan yabancı uyruklu misafirlerimizin dikkat etmesi gereken hususlar tercümanlar aracılığıyla yabancı uyruklu misafirlerin temsilcilerine aktarıldı" denildi.

Vali Ümit, konuşmasında "Tarihin her döneminde olduğu gibi özellikle son yıllardada devletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde komşularımızdaki insanlık dramına seyirci kalmayarak açık kapı politikası uygulamıştır. Devletimiz, imkanları ölçüsünde ülkemize gelen göçmenleri kabul etti. Misafirlerimiz de Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine uygun hareket ederse daha rahat ederler" dedi.

'Kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmasın, siyasi tartışmalara girilmesin'

Vali Ümit toplantıda şunların "yapılmasını" sıraladı:

Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olunması,

Toplumla uyum içerisinde hareket edilmesi,

Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmaması.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlara dikkat edilerek birlik ve beraberliği bozucu yanlış anlaşılmalara sebep olacak ifadeler kullanılmaması,

Siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması,

'Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durulsun'

Toplumun tepkisini çekecek eylem ve davranışlardan uzak olunması,

Özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması,

Kendi aranızda bireyler arasında meydana gelen münferit olayların büyütülmemesi,

İş yeri sahiplerinin iş yerlerinin isimlerinin Türkçe konulması,

Covid 19 aşılarının yaptırılması,

'21.00’den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olmalı'