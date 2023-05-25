Bolu Belediyesi'nin binasına asılan 'Geldiğiniz gibi gidin hemen' yazılı pankart indirildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından belediye bina astırılan Türkçe ve Arapça yazılı pankartta, “Vatanınızdan kaçıp ülkemize sığındınız. 11 yıldır sizi misafir ettik ama artık yeter. Huzurumuzu geri istiyoruz. Geldiğiniz gibi gidin hemen” ifadeleri yer aldı.

DHA'nın haberine göre; pankart mahkeme kararıyla polis tarafından indirildi. Pankartın, seçim yasakları kapsamında yer alması sebebiyle verilen mahkeme kararı sonrası indirildiği öğrenildi.

Özcan'dan açıklama

Özcan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Belediye binamıza sığınmacılara hitaben Türkçe ve Arapça olarak astığımız, 'Vatanınızdan kaçıp ülkemize sığındınız. 11 yıldır sizi misafir ettik. Ama artık yeter. Huzurumuzu geri istiyoruz. Geldiğiniz gibi gidin. Hemen' yazılı pankartımız AKP'nin şikayeti üzerine kaldırılmıştır. İşte Türkiye görsün, kim sığınmacı sevici, kim gerçek vatansever. Bu Arap sevicilere alın evinizde besleyin diyoruz bunlar gariban Türk Halkının vergileri ile besliyorlar. Kardeşim yeter artık. Gidecekler.”