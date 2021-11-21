Bolu Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' çağrısı

Göçmen karşıtı uygulamalarıyla gündeme gelen ve bir kadın yurttaşla ilgili ifadeleri nedeniyle partisi CHP tarafından disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ilginç bir çıkış geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddiaları gündemdeyken Özcan sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hiçbir siyasi partinin genel başkanının Cumhurbaşkanlığına aday olmaması gerektiğini savundu.

Özcan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1- Erdoğan döneminin sona ereceği artık netleşmiştir. Şayet Parlementer Sisteme dönme kanusunda muhalefet samimi ise; hiçbir Siyasal Parti GENEL BAŞKANI Cumhurbaşkan adayı olmamalıdır. Zira, Siyasi Parti Genel Başkanları Parlementer sistemlerin doğal Başbakan adaylarıdır.

2) Parti Gen. Başkanlarının ucube sistemde CB adayı olmaları ve seçilmelerinin, sistemi kalıcı hale getirebileceğinden kaygılıyım.Parlementer sisteme dönene kadar parti genel başkanları, bakanların kendilerine bağlı olacağı kuvvetli CB yardımcısı olmaları en doğru seçenek olacak.

3) Böylelikle güçlü CB yardımcısı siyasi parti genel başkanları, denge-denetim mekanizmasını işletilmesini sağlamanın yanı sıra, parlamenter sisteme dönüş garantisinin sigortası da olacaktır.

4-Bunların yazmamın sebebi, bu ülkeyi çok seven, milletinin menfaatlerini her zaman herşeyin üstünde tutan,4 dönem Milletvekilliği yapan, halende Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan sorumluluk duyan bir T.C. Vatandaşı olarak torunlarımın gözlerine pişmanlıkla bakmamak içindir."