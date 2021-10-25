Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'Muharrem İnce' sorusuna yanıt

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sevk edildiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda bugün savunmasını yaptığını açıkladı.

Özcan belediyede düzenlediği basın toplantısında "Disiplin Kurulu bugün veya sonraki günlerde benimle ilgili uyarı cezası verebilir, kınama verebilir, geçici ihraç ve kesin ihraç kararı verebilir. Hepsine hazırım" dedi.

CHP'den ihraç edilmesi durumunda Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Özcan “CHP ile hukuki bağım koparsa ben yoluma bağımsız olarak inandığım değerlerle yol arkadaşlarımla birlikte devam edeceğim” dedi.

Özcan Ağustos ayında katıldığı Armağan Çağlayan’ın programında siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili soru üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen diyalogu anlatmıştı. Özcan'ın "Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş" sözlerinin tepkiye yol açmasının ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.