Bolu Belediye Başkanı Özcan: Başını açtığı için bu cezayı verdim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, türbanlı olduğu için mobbinge uğradığı iddiasında bulunan ve daha sonra türbanını çıkaran belediye çalışanı avukat H.N.’ye uyarı cezası verdi. Özcan, “Hem başı kapalı olduğu için mobbinge uğradığını iddia ederek beni şikayet edeceksin, hem de başını açacaksın. Burada çok ciddi bir siyasi kumpas vardı. Ben de başını açtığı için bu cezayı verdim” dedi.

Bolu Belediyesi'nde 7 yıldır görev yapan kadın avukat H.N., belediyenin CHP'ye geçmesiyle birlikte adaletsiz bir şekilde hukuk işleri müdürlüğü görevinden alındığını, emekliliğe zorlandığını ve kendisini yıldırmak için çeşitli zorlamalara maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Savcılıktaki şikayet dosyasının Bolu Belediyesi'ne gönderilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Disiplin soruşturması kapsamında H.N.'nin savunması alındı. Belediye tarafından H.N.'ye 'Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak' hükmü gereği 'uyarma' cezası verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, H.N.'ye uyarma cezasını yazılı olarak bildirdi. Uyarı cezasında yer alan ifadeler şöyle:

"Müteaddit defalar belediye başkanı olarak şahsımı ve arkadaşlarımı idari makamlara ve son olarak Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettiğiniz, şikayetiniz öncesinde sürekli olarak başınızın kapalı olmasından dolayı şahsınıza mobbing uygulandığından bahsettiniz. Belediye başkanlığım döneminde kıyafetinden dolayı kimseye baskı uygulanmadığı, telkinde bulunulmadığı herkesin malumu iken, aniden başörtünüzü çıkarma tercihinde bulunduğunuzu öğrendim. Yazılı olarak şahsınıza hitaben, başörtünüzü çıkarma konusunda amir veya çalışma arkadaşlarınızdan birinin bir baskısı veya talebi gelip gelmediğini sordum. 13 Ocak tarihli cevabi yazınızda soruma yanıt olarak 2 sayfa cevap yazmış olduğunuz, ancak sorduğum soruya bir cümle ile 'kişisel tercihim' demek suretiyle muallak bir cevap verdiğiniz ortadadır. Diğer cevaplarınızın sorduğum soruyla bir ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Başım kapalı, diye mobbing uygulama iddialarının üzerine, hiçbir baskı ve telkin iddianız olmaksızın aniden başörtünüzü çıkarma kararınızı iyi niyetle bağdaşmayan, kamuoyu önünde beni ve temsil ettiğim kurumu zan altında bırakmak amacıyla yapıldığı idaremizce değerlendirilmiştir. Tekamül ettirilmiş olan disiplin soruşturma dosyası ve açıklamalardan 'Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak' hükmü gereği 'Uyarma' cezası ile tecziyenize karar verilmiştir"

'Başını açtığı için bu cezayı verdim'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuya dair şöyle konuştu:

“Tesettürle yıllarca çalışan bir belediye çalışanımız başını açtığı için bu cezayı verdim. Bu arkadaşımız daha önce bizi defalarca şikayet etti. ‘Sayın Cumhurbaşkanım, Tanju Özcan size o kadar çok kin duyuyor ki ben tesettürlüyüm diye bana mobbing uyguluyor’ diye şikayetler yazmış. Bunu yazan bir hanımefendi aniden başını açıyor. Kendisine yazılı olarak başını açması konusunda bir baskı oldu mu? diye sordum. Kişisel tercihi olduğunu söyledi. Hem başı kapalı olduğu için mobbinge uğradığını iddia ederek beni şikayet edeceksin, hem de başını açacaksın. Burada çok ciddi bir siyasi kumpas vardı. Ben de başını açtığı için bu cezayı verdim" (ANKA)